Необходимо сверстать 2 страницы для десктопной версии на React и SCSS. Важные требования: соблюдение макета из Figma, внимательность к деталям и соблюдение сроков. Каждую страницу нужно согласовать по срокам, срок выполнения 2 дня на страницу. Бюджет - 2 500 руб. Работы проводятся через безопасную сделку или постоплату.