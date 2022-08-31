Нужно сверстать по макету в фигма

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  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки664 просмотра

Адаптивно сверстать макет. 1 страница. Хедер и футер верстать не нужно только контент. Макет исполнителю. Оставляйте тг

Figma
3 года назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
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месяц назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Все ок
Все прошло отлично, рекомендую к сотрудничеству!

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HTML-верстка
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