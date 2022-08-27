Завершите верстку проекта, включающего квиз, страницы card.html, ЖК и 1 экран. Также необходимо сверстать попапы. Подробные макеты и примеры предоставлены.
Верстка шаблона договора
Сверстать шаблон договора в соответствии с docx документом
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