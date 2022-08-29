5 заданий на начальный уровень html+самостоятельная работа

$22
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок793 просмотра

https://drive.google.com/drive/folders/1RUa23eVGaDyikSUHtKHdNX6Qze9C37Yo?usp=sharing

HTML
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Scols
32 года
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 года назад
$22
7 дней
Escrow
Отличный исполнитель: работа предоставлена раньше срока с учетом правок, приветливый, хорошо разбирается в своей области. Рекомендую
Всё отлично, быстрые ответы понятные задачи

Заявки фрилансеров

Хаджиме
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Сергей
 
34 года
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Был
3 года назад
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Алексей
 
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Был
3 года назад
1 отзыв
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Станислав
 
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Андрей
 
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Станіслав
 
28 лет
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Scols
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Был
12 дней назад
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