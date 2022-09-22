Верстка двух блоков для сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1597 просмотров

Необходимо сверстать два новых блока для сайта на WP с установкой на сайт.

Подробности в ПМ

WordPress
3 года назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$30
2 дня
Задача выполнена согласно ТЗ. Всегда на связи. Спасибо
Отлично заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

arman-tepnants
23 года
3 года в сервисе
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Данило
 
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3 года назад

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