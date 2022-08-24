Верстка многостраничного сайта (Gulp, SCSS)

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  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки640 просмотров

Нужно полностью адаптивно, по макетам сверстать многостраничный сайт. 

Pixel-perfect здесь не обязателен, но и слишком большой разброс тоже не допускается.

Так как проект не маленький, то от исполнителя обязательно требую сборку на Gulp, использование препроцессора SCSS, использование методологии BEM. 

Макет: https://www.figma.com/file/xFpbq3g70hSRBF0eQUBzke/GGB-Frontend-(Copy)?node-id=0%3A1

В конце проекта от вас мне нужно будет получить папку с черновыми файлами (/src, ./package.json, ...), чтобы я сам смог скомпилировать проект.

Работы у меня много, если успешно справляетесь с данным проектом, то постоянный поток работы от меня будет.

Обязательно к отклику оставляйте ссылку на ваш сайт-портфолио, либо ссылки на 2-3 ваших самых хороших проекта (с использованием указанных мной технологий!!!)

Так же обязательно укажите реальные сроки, за которые вы сможете реализовать данный проект и стоимость.

АНТИБОТ: 8+7=?

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