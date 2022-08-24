Добавить пару изменений на cms Joomla

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки527 просмотров

Всем привет

нужно выполнить на сайте Joomla 

Сделать 3 правки 

Они легкие

Все в Тз прикрепил

Joomla
3 года назад
Pokryta
Дима 
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