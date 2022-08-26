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Завершен43 заявки707 просмотров

Потрібно зробити верстку сайту по макету в figma. Макет відправлю обраному виконавцю.

Figma
3 года назад
Hirdon
Марія 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Streetrules
Юра 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Робота виконана вчасно та навіть швидше запланованого терміну, Юрій завжди був на зв'язку, всі правки та побажання були виконані швидко. Дуже сподобалась робота, з задоволенням звернусь ще раз і всім рекомендую.
Хороший заказчик, с удовольствием буду работать ещё!)

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Streetrules
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