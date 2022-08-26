Требуется выполнить HTML-верстку страницы в соответствии с техническим заданием. Необходимо уточнить сроки выполнения работы и задать все возникающие вопросы для успешного завершения проекта.
Створити сайт
Потрібно зробити верстку сайту по макету в figma. Макет відправлю обраному виконавцю.
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