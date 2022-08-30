Скопировать простейший сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок533 просмотра

 Есть сайт http://arpo74.ru/ сделать такой же, но наполнение поменять.

Делать на ВП

WordPress
3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$50
7 дней
Escrow
Отличный исполнитель! Все качественно и быстро. Всегда на связи, рекомендую!
С Романом работать приятно, ставит точные задачи, сроки!

Заявки фрилансеров

Булат
 
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7 месяцев назад
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Давид
 
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