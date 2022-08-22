Верстка существующего сайта(верстальщик, frontender)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок729 просмотров

Необходим человек, чтобы доделать сайт, согласно ТЗ.

Нужна именно верстка, не затрагивая дизайн.

Исходники по сайту, доступ к проекту дадим.

Тестовый стенд так же имеется.

Пользовались библиотекой React при создании.

ТЗ высылается отдельно.

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