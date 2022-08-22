Требуется сверстать сайт по предоставленным макетам. Верстка должна точно соответствовать дизайну с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS не требуется.
Верстка существующего сайта(верстальщик, frontender)
Необходим человек, чтобы доделать сайт, согласно ТЗ.
Нужна именно верстка, не затрагивая дизайн.
Исходники по сайту, доступ к проекту дадим.
Тестовый стенд так же имеется.
Пользовались библиотекой React при создании.
ТЗ высылается отдельно.
Заявки фрилансеров
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