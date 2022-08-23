https://github.com/Vladivals/social-network

Нужно сделать адекватный UI, чтобы все более менее выглядело.

Sidebar - сделать адаптивную верстку. Когда скрывается, чтобы страница растягивалась.

Раздел Messages. Добавить фичу при клики на пользователя, чтобы добавлялась сообщение рядом с ним.