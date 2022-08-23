Сделать UI и небольшую правку в React JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок766 просмотров

https://github.com/Vladivals/social-network

Нужно сделать адекватный UI, чтобы все более менее выглядело.

Sidebar - сделать адаптивную верстку. Когда скрывается, чтобы страница растягивалась.

Раздел Messages. Добавить фичу при клики на пользователя, чтобы добавлялась сообщение рядом с ним.

JavaScript
3 года назад
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Все было сделано быстро и качественно, рекомендую!
Спасибо Владиславу за интересный заказ, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Савелий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
Ваня
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Шавкат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нариман
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    $10

    Необходимо произвести доработку сайта ledpanel.by на платформе OkayCMS. Задача включает исправление ошибок HTML-верстки: добавление поля position в itemListElement, корректировка расположения интерактивных элементов и устранение проблемы с шириной контента. Обеспечить соответствие стандартам веб-разработки.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет по FIGMA

    Необходимо сверстать макет из FIGMA в HTML, CSS и JS. Задача включает создание адаптивного дизайна, соответствующего предоставленному макету. Обратите внимание на детали и функциональность.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptNode.js
    HTML-верстка127 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайту

    В команду требуется верстальщик на парт тайм для работы с блоками и страницами на WordPress. Задачи включают верстку новых элементов и редактирование существующих. Опыт в HTML-верстке обязателен.

    WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте

    Необходимо внести правки на сайте, включая HTML-верстку. Все детали и задачи описаны в предоставленном файле. Укажите цену в рублях при оставлении заявки.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка HTML EMAIL

    Требуется исправить и оптимизировать HTML-шаблон email для приложения iOS, а также адаптировать его для других приложений и версий. Основное внимание уделить корректной вёрстке и совместимости.

    HTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страниц из фигмы

    Требуется выполнить адаптивную HTML-верстку 7 страниц из готового дизайна в Фигме. Сайт будет работать на WordPress, контент повторяется минимально. Дизайнер на связи для уточнений. Примеры работ и минимальная стоимость услуг обязательны.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптация сайта под разные размеры экрана Тильда

    $10

    Необходимо адаптировать сайт на платформе Тильда под различные размеры экранов. Текущий текст сайта смещается при изменении ширины браузера. Ожидается исправление HTML-верстки и добавление соответствующего CSS-кода для корректного отображения на всех устройствах. Срок выполнения — сегодня.

    CSSTilda
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга по макету

    Ищется специалист для верстки лендинга по макету без CMS или на Битрикс. Необходимо знание HTML и JavaScript, подключение виджетов авторизации Google и YandexId, а также виджета платежей ЮКасса. Адаптивная верстка для мобильных устройств обязательна.

    HTMLJava
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать landing page

    $30

    Требуется сверстать лэндинг из PSD для рекламного сайта. Необходима адаптивная верстка для корректного отображения на мобильных устройствах. Убедитесь в соответствии с макетом и качественной реализации всех элементов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад