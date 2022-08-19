Требуются небольшие правки вёрстки интернет-магазина на WordPress. Необходимо исправить css для корректного отображения в браузере Safari. Нужно увеличить время выезда фиксированного хедера и настроить z-индексы для изображений в карточках товаров, чтобы они не закрывали меню.