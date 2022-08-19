Сверстать макет по FIGMA

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Необходимо сверстать данный макет (html+css+js)

https://www.figma.com/file/U8H0UdFIpxenoHLh03tKIx/Untitled?node-id=0%3A1

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CSSFigmaHTMLJavaScriptNode.js
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