Роберт Ковач RobbyKovachRobbyKovach
28 летУкраина/Ужгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
год назад
Швидко та якісно! Рекомендую
Ответный отзыв
Все добре. правильно поставлена задача і комунікабельність
$30
10 баллов
2 года назад
Все супер. Исполнитель крутой. Рекомендую
Ответный отзыв
Слишком долго тянет все. но в основном все отлично
$300
10 баллов
2 года назад
Сделано
Ответный отзыв
Все отлично
$20
10 баллов
2 года назад
Я в первый раз заказывал на бирже, поэтому были сомнения. Но они не подтвердились) Исполнитель качественно выполнил заказ, адекватно реагировал на замечания, по ходу сделал исправления. В общем, доволен. Спасибо всем)
Ответный отзыв
хороший заказчик. Рекомендую
$13
10 баллов
2 года назад
Оперативно, и все как требовалось по ТЗ Могу рекомендовать к сотрудничеству
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую заказчика. Можно было и быстрей. Но все ровно за пару часов справились
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12 отзывов
$10/час
от $30от 7 дней
#79
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#1154