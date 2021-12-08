RobbyKovach

Роберт Ковач RobbyKovach

 
28 летУкраина/Ужгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественная верстка и адаптация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$17
10 баллов
год назад
Підправити дизайн на сайті WordPress
Швидко та якісно! Рекомендую
Все добре. правильно поставлена задача і комунікабельність
Ответный отзыв
hoyifi
Роман 
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка по макетам
Все супер. Исполнитель крутой. Рекомендую
Слишком долго тянет все. но в основном все отлично
Ответный отзыв
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$300
10 баллов
2 года назад
Нужна качественная верстка
Сделано
Все отлично
Ответный отзыв
guest_16382655941242
2 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Шаблон сайта на html и css
Я в первый раз заказывал на бирже, поэтому были сомнения. Но они не подтвердились) Исполнитель качественно выполнил заказ, адекватно реагировал на замечания, по ходу сделал исправления. В общем, доволен. Спасибо всем)
хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
2 года назад
Доработать сайт
Оперативно, и все как требовалось по ТЗ Могу рекомендовать к сотрудничеству
Все отлично. Рекомендую заказчика. Можно было и быстрей. Но все ровно за пару часов справились
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
от $30от 7 дней
#79
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#1154