Quasar21

Даниил Ганусенко Quasar21

 
24 годаРоссия/Ставрополь
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Правки сайта

    Добрый день нужно сделать несколько правок по сайту Кардо. Тз в прикрепленном документе. Оставляйте пожалуйста свои контакты в заявке, чтобы можно было быстрее связаться с вами.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D Анимация

    Здравствуйте, нужно сделать анимацию для сайта, видео. Что-то похожее на это [url=https://dribbble.com/shots/3695554-Hero-Image-Design]https://dribbble.com/shots/3695554-Hero-Image-Design[/url] Нужно, чтобы на экране монитора эффектно перелистывались страницы.  Интересует по какой цене можно сделать нечто подобное и в какие сроки. Необходимые материалы для создания анимации такой будут ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Добрый день, нужно сделать некоторые правки на сайте премия-кардо.рф В частности изменить несколько текущих блоков сайта, добавить новые и добавить возможности редактирования на сайте. Более подробное тз и материалы для сайта: https://yadi.sk/d/LMchZf8ir2e57g  Необходимые макеты как это должно ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressПравки на сайт
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта с последующим редактированием

    $15

    Нужно скопировать сайт рабочий с одной серверной машины и перенести на другую, сменив шаблон и подключив сайт в бд и виджетам соц.сетей, а так же рассылка по e-mail. Сайт сделан на Laravel При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ...

    Laravel
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно довести сайт до рабочего состояния.

    Добрый день. Нужно довести сайт до рабочего состояния. Я не разбираюсь в вопросе и мне тяжело сказать, что именно нужно сделать, честно говоря. Нужно натянуть дизайн на движок сайта. Движок сделан на ларвелл Подключить все модули, виджеты, ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка ожностраничного сайта.

    $40

    Добрый день. Нужно сверстать одностраничный сайт и натянуть его на CMS для возможности редактирования контента. Макет будет ниже. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте свой телеграмм. https://www.figma.com/file/jmeLCYX5HvxtXJi3E3Tjxg/Кардо-2019-итог?node-id=0:1

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка одностраничного сайта

    $50

    Добрый день, нужна верстка одностраничного сайта. Ниже приложу макет. https://www.figma.com/file/Wzm9wSjQcIcRyFjrQgqv80/LNS-landing?node-id=0%3A1 Оставляя заявку, пожалуйста укажите ваш телеграм.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта

    $30

    Добрый день, нужно сверстать макет сайта для премии КАРДО и установить сайт на CMS для удобного редактирования сайта в дальнейшем. Макет сайта можно увидеть тут: https://www.figma.com/file/jmeLCYX5HvxtXJi3E3Tjxg/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-2019-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3?node-id=0%3A1 Откликаясь на заказ, пожалуйста, оставляйте свой телеграмм.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужно сделать редизайн для сайта shadowstar.ru Полностью дизайн всего сайта, а именно странички: 1. Главная 2. Личный кабинет 3. Магазин 4. Регистрация 5. Описание доната 6. Модальные окна Более подробное ТЗ при обсуждении проекта. Оставляйте пожалуйста свой телеграмм при добавлении заявки.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки по макету

    $30

    Добрый день, нужны правки по макету сайта. Макет в PSD. Нужно сделать блок полной новости, изменить верхнюю часть сайта, поменять логотип. Макет есть в PSD. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ваш телеграм.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Шаблон под DLE

    $60

    Хочу сделать режимами сайта shadowstar.ru Нужно создать шаблон под для с новым дизайном. Нужно создать дизайн и сверстать его под cms. В последствии натянуть его. Нужны следующие странички. 1. Главная 2. Описание доната 3. Начать играть 4. Личный кабинет При добавлении заявки, ...

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Привязка сайта к Robokassa

    Добрый день. Нужно сделать онлайн оплату через robokassa на сайте campcraftcc.tk На сайте уже есть квиз который формирует форму и сумму заказа. Нужно сделать связь с самой кассой, оплату и оповедение о заказе на почту и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта на wordpress

    $100

    Нам нужно сделать сайт для нашей спортивной школы, мы уже нанимали исполнителя и часть работы сделана. Нужно доработать шаблон и добавить несколько блоков. Что у нас есть: - Сайт с натянутой CMS Wordpress и некоторыми настроенными плагинами - ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на wordpress.

    $100

    Нам нужно сделать сайт для нашей спортивной школы, мы уже нанимали исполнителя и часть работы сделана. Нужно доработать шаблон и добавить несколько блоков. Что у нас есть: - Сайт с натянутой CMS Wordpress и некоторыми настроенными плагинами - ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка и настройка модулей под WordPress

    $80

    Добрый день, нужно сверстать одностраничник под wordpress для кластера современного спорта, проще говоря, спортзала. Нужна возможность покупки абонементов онлайн, возможность записаться на занятие и посмотреть расписание, возможность редактировать контент сайта (список тренеров, расписание, информацию о сайте, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга

    $23

    Нужно сверстать макет + мобильная верстка. Ниже будут скрины psd макета. По бюджету очень ограничен, поэтому пожалуйста не торгуйтесь. С меня отзыв, само собой.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно скопировать лендинг

    $50

    Добрый день, нужно скопировать лендинг и немного его переделать. А именно: Добавить 2 экрана товаров о продаже цветов и подарочных наборов. https://ohmyteddy.comРассматриваю преимущественно новичков, так как ограничен в бюджете.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tonnyhawk
30 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Вёрстка ожностраничного сайта.
Отличный заказчик, было приятно работать, оплата в срок.
Все сделано отлично
Ответный отзыв
Kinrilan
Илья 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта
Отличный заказчик, рекомендую
Сделал быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
RobbyKovach
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
8 баллов
4 года назад
Верстка одностраничного сайта
Все хорошо. Рекомендую
Все сделал хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
teleoperator27
Александр 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Шаблон под DLE
Форс-мажор
Только потратил время, ничего по работе не увидел.
Ответный отзыв
Ketdji
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта
Как всегда, своевременная оплата и приятное сотрудничество. Обращайтесь!)
Работаем уже не в первый раз, все быстро и качественно. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв