Добрый день. Нужно довести сайт до рабочего состояния. Я не разбираюсь в вопросе и мне тяжело сказать, что именно нужно сделать, честно говоря. Нужно натянуть дизайн на движок сайта. Движок сделан на ларвелл Подключить все модули, виджеты, ...