Добрый день нужно сделать несколько правок по сайту Кардо. Тз в прикрепленном документе. Оставляйте пожалуйста свои контакты в заявке, чтобы можно было быстрее связаться с вами.
Даниил Ганусенко Quasar21Quasar21
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно сделать анимацию для сайта, видео. Что-то похожее на это [url=https://dribbble.com/shots/3695554-Hero-Image-Design]https://dribbble.com/shots/3695554-Hero-Image-Design[/url] Нужно, чтобы на экране монитора эффектно перелистывались страницы. Интересует по какой цене можно сделать нечто подобное и в какие сроки. Необходимые материалы для создания анимации такой будут ...Анимация13 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, нужно сделать некоторые правки на сайте премия-кардо.рф В частности изменить несколько текущих блоков сайта, добавить новые и добавить возможности редактирования на сайте. Более подробное тз и материалы для сайта: https://yadi.sk/d/LMchZf8ir2e57g Необходимые макеты как это должно ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Нужно скопировать сайт рабочий с одной серверной машины и перенести на другую, сменив шаблон и подключив сайт в бд и виджетам соц.сетей, а так же рассылка по e-mail. Сайт сделан на Laravel При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно довести сайт до рабочего состояния. Я не разбираюсь в вопросе и мне тяжело сказать, что именно нужно сделать, честно говоря. Нужно натянуть дизайн на движок сайта. Движок сделан на ларвелл Подключить все модули, виджеты, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Добрый день. Нужно сверстать одностраничный сайт и натянуть его на CMS для возможности редактирования контента. Макет будет ниже. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте свой телеграмм. https://www.figma.com/file/jmeLCYX5HvxtXJi3E3Tjxg/Кардо-2019-итог?node-id=0:1Завершен4 года назад
- $50
Добрый день, нужна верстка одностраничного сайта. Ниже приложу макет. https://www.figma.com/file/Wzm9wSjQcIcRyFjrQgqv80/LNS-landing?node-id=0%3A1 Оставляя заявку, пожалуйста укажите ваш телеграм.Завершен4 года назад
- $30
Добрый день, нужно сверстать макет сайта для премии КАРДО и установить сайт на CMS для удобного редактирования сайта в дальнейшем. Макет сайта можно увидеть тут: https://www.figma.com/file/jmeLCYX5HvxtXJi3E3Tjxg/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-2019-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3?node-id=0%3A1 Откликаясь на заказ, пожалуйста, оставляйте свой телеграмм.Закрыт4 года назад
- $100
Нужно сделать редизайн для сайта shadowstar.ru Полностью дизайн всего сайта, а именно странички: 1. Главная 2. Личный кабинет 3. Магазин 4. Регистрация 5. Описание доната 6. Модальные окна Более подробное ТЗ при обсуждении проекта. Оставляйте пожалуйста свой телеграмм при добавлении заявки.Завершен4 года назад
- $75
Нужно сделать редизайн игрового проекта. 1. Главная. 2. Начать играть. 3. Регистрация. 4. Магазин 5. Личный кабинет 6. Модальные окна (3 штуки)Завершен4 года назад
- $30
Добрый день, нужны правки по макету сайта. Макет в PSD. Нужно сделать блок полной новости, изменить верхнюю часть сайта, поменять логотип. Макет есть в PSD. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ваш телеграм.Завершен4 года назад
- $60
Хочу сделать режимами сайта shadowstar.ru Нужно создать шаблон под для с новым дизайном. Нужно создать дизайн и сверстать его под cms. В последствии натянуть его. Нужны следующие странички. 1. Главная 2. Описание доната 3. Начать играть 4. Личный кабинет При добавлении заявки, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Нужно сделать онлайн оплату через robokassa на сайте campcraftcc.tk На сайте уже есть квиз который формирует форму и сумму заказа. Нужно сделать связь с самой кассой, оплату и оповедение о заказе на почту и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Нам нужно сделать сайт для нашей спортивной школы, мы уже нанимали исполнителя и часть работы сделана. Нужно доработать шаблон и добавить несколько блоков. Что у нас есть: - Сайт с натянутой CMS Wordpress и некоторыми настроенными плагинами - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $100
Нам нужно сделать сайт для нашей спортивной школы, мы уже нанимали исполнителя и часть работы сделана. Нужно доработать шаблон и добавить несколько блоков. Что у нас есть: - Сайт с натянутой CMS Wordpress и некоторыми настроенными плагинами - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗавершен5 лет назад
- $30
Добрый день. Нужно нарисовать 12 картинок в одном стиле. По типу таких, что приложены ниже. Бюджет небольшой, рассматриваю для выполненияИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Добрый день, нужно сверстать одностраничник под wordpress для кластера современного спорта, проще говоря, спортзала. Нужна возможность покупки абонементов онлайн, возможность записаться на занятие и посмотреть расписание, возможность редактировать контент сайта (список тренеров, расписание, информацию о сайте, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $23
Нужно сверстать макет + мобильная верстка. Ниже будут скрины psd макета. По бюджету очень ограничен, поэтому пожалуйста не торгуйтесь. С меня отзыв, само собой.Завершен5 лет назад
- $8
Нужно сделать верстку под мобильные устройства http://quasar3150.tmweb.ruЗавершен5 лет назад
- $50
Добрый день, нужно скопировать лендинг и немного его переделать. А именно: Добавить 2 экрана товаров о продаже цветов и подарочных наборов. https://ohmyteddy.comРассматриваю преимущественно новичков, так как ограничен в бюджете.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт5 лет назад