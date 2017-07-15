PHP, HTML5, CSS, JS, jQuery.

Специализируюсь на написании php-скриптов, парсеров, систем управления. Работа с CMS (Натяжка, настройка). Верстка шаблонов. PHP, HTML5, CSS, JS, jQuery. Шаблоны DLE, миграция на DLE с любых движков. Парсеры для DLE с любых платформ. Копии лендингов от 1000 рублей. Бэкенды для управления данными различных БД. Конвертация БД. Восстановление сайтов из web.archive.org

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Так же тут можно почитать отзывы на человека, который оставил обо мне негативный отзыв и распостраняет фэйковую криптовалюту бартеркойн, в результате чего фрилансеры работают за цифры на экране, а не за деньги

https://otzomir.com/reviews/3156/#comments Если вы исполнитель, будьте осторожны, не связывайтесь, иначе просто поработает бесплатно. Вот еще один пострадавший на этом же сервисе