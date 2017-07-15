teleoperator27

Александр teleoperator27

 
46 летРоссия/Хабаровск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP, HTML5, CSS, JS, jQuery.

Специализируюсь на написании php-скриптов, парсеров, систем управления. Работа с CMS (Натяжка, настройка). Верстка шаблонов. PHP, HTML5, CSS, JS, jQuery. Шаблоны DLE, миграция на DLE с любых движков. Парсеры для DLE с любых платформ. Копии лендингов от 1000 рублей. Бэкенды для управления данными различных БД. Конвертация БД. Восстановление сайтов из web.archive.org

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Так же тут можно почитать отзывы на человека, который оставил обо мне негативный отзыв и распостраняет фэйковую криптовалюту бартеркойн, в результате чего фрилансеры работают за цифры на экране, а не за деньги

https://otzomir.com/reviews/3156/#comments Если вы исполнитель, будьте осторожны, не связывайтесь, иначе просто поработает бесплатно. Вот еще один пострадавший на этом же сервисе

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryDLEВерстка шаблона
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Quasar21
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
2 балла
4 года назад
Шаблон под DLE
Только потратил время, ничего по работе не увидел.
Форс-мажор
Ответный отзыв
TTTmarketing
46 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$16
10 баллов
4 года назад
Скопировать сайт
Хорошая коммуникация Предложил свои идеи и мы согласились ))
Все супер!
Ответный отзыв
AlenaPH
Альона 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Подключить формы на сайте
Все замечательно. решили вопрос за час :)
Отличный заказчик, работает без волокиты, никаких проблем!
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$150
2 балла
5 лет назад
Сделать электорнную систему легального возмездиея обидчикам
Человек тянул с заказом около месяца (мы и не торопили правда) сделал сырое начало готовое на 25% всего объема (хотя и более-менее в правильном ключе), когда ему перевели оплату (40% от общей суммы) в оговоренной системе он начал вопить что "это фантики", что "лимит вывода 200р в день это не серьезно" итд итп и не передал результат работы, то есть исходные коды
Коллеги!! Слушайте все, и не говорите, что не слышали. Значит этот трепло заказчик, он является представителем жалкой конторки, которая вам будет предлагать оплату в каких-то мифических BCR!!! Коллеги, никаких таких денег нет. Никаких BTR не существует!!! Если вам скажут, что денег много ( они особо на это напирают), так денег нет! не связывайтесь с этими клоунами!!! По итогу, они мне предложили выводить деньги 200 рублей в день. Эти Твари нас за людей вообще не считают?
Ответный отзыв
docokha
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Изготовить скрипт парсер онлайн-табло аэропорта
Очень доволен работой! Все проблемы и нюансы были решены/исправлены в кратчайшие сроки!
Прекрасный клиент!
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