Установить кнопку обратного звонка

Парсер объявлений на OsClass Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности) Цена зависит так же откуда будет парсинг Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт html без cms
Нужно поставить кнопку обратного звонка на все страницы.
Функционал кнопки:
Кнопка кружок в нижнем левом углу, накладывается по верх страницы слегка вибрирует.
При клике всплывает форма для ввода телефона, телефон вводиться с проверкой формата.
Заполненная форма отправляет телефон на указанный в скрипте адрес.
После отправки телефона отображается сообщение: "Спасибо, мы перезвоним в течении 5 минут."
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