На данных с JSON API поднять сайт (возможно Parse.Server / Firebase)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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У нас своя программная платформа, со своим API, со своими клиентами.

API сделано по стандартам JSON API v.1 http://jsonapi.org/

Есть реализация всех конектов на Parse.Server CloudCode, на его базе работают мобильные приложения.

Оценка по деньгам приблизительная. Зависит от сроков и выбранного варианта реализации.

Вы фронтендер, не один год коммерческой разработки за плечами, либо бэкэндщик, с отличными знаниями Node.js и фронтовых дел.

Вам понадобится Postman + Node.js для начала. Желательно скилы Parse.Server/Firebase CloudCode, React.js. Стейджинг предоставляем.

Нашу задачу можно решить тремя способами

1. 

Видится как самый простой и быстрый.

Использовать текущий Parse.Server Cloud Code (Node.js).

Который уже умеет общаться с платформой, большая часть кода и коннектов написаны.

Достаточно будет научить фронт получать данные с Parse.Server

2. 

Наиболее предпочтительный.

Возможно WP вообще не нужен, и вам достаточно будет написать свои контролеры (что предпочтительнее) и фронтовую часть. Тут RoR/ReactJS. Мы пишем на RoR.

3.

связать WP php API с нашим API - нам кажется это наиболее простым решением, т.к. сайт с темой просто поднять на WP, а данные подтянуть из нашего API. 

Клиент выбрал тему на themeforest. Она есть в виде голого HTML5 или готовой WP темы с PHP "one-click-install" обвесом, поднята тут http://axure.ezyro.com/ 

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Чем интересен проект - тем что может стать постоянным сотрудничеством.

Вы научитесь работать с нашим API, мы будем давать заказы.

Данный проект будут короткими, но от этого не менее интересными.

WP API :: но похоже что вешать все на WP не самая лучшая идея, тем не менее не отметаем, т.к. текущая задача относительно срочная.

https://developer.wordpress.org/rest-api/

Наше API - все спецификации согласно стандартам JSON API v.1

Предоставим по ходу начала сотрудничества.

Тем кто дочитал. В проект также ищем скилового co-owner'a на frontend и backend (прокачанный коммерческими проектами рубист желающий выйти в самостоятельное плавание с нашим проектом - прошли стадию сид, начаты продажи продукта).

Пишите, отвечу

7 лет назад
advector
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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