Парсер объявлений на OsClass Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности) Цена зависит так же откуда будет парсинг Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. ...
На данных с JSON API поднять сайт (возможно Parse.Server / Firebase)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас своя программная платформа, со своим API, со своими клиентами.
API сделано по стандартам JSON API v.1 http://jsonapi.org/
Есть реализация всех конектов на Parse.Server CloudCode, на его базе работают мобильные приложения.
Оценка по деньгам приблизительная. Зависит от сроков и выбранного варианта реализации.
Вы фронтендер, не один год коммерческой разработки за плечами, либо бэкэндщик, с отличными знаниями Node.js и фронтовых дел.
Вам понадобится Postman + Node.js для начала. Желательно скилы Parse.Server/Firebase CloudCode, React.js. Стейджинг предоставляем.
Нашу задачу можно решить тремя способами
1.
Видится как самый простой и быстрый.
Использовать текущий Parse.Server Cloud Code (Node.js).
Который уже умеет общаться с платформой, большая часть кода и коннектов написаны.
Достаточно будет научить фронт получать данные с Parse.Server
2.
Наиболее предпочтительный.
Возможно WP вообще не нужен, и вам достаточно будет написать свои контролеры (что предпочтительнее) и фронтовую часть. Тут RoR/ReactJS. Мы пишем на RoR.
3.
связать WP php API с нашим API - нам кажется это наиболее простым решением, т.к. сайт с темой просто поднять на WP, а данные подтянуть из нашего API.
Клиент выбрал тему на themeforest. Она есть в виде голого HTML5 или готовой WP темы с PHP "one-click-install" обвесом, поднята тут http://axure.ezyro.com/
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Чем интересен проект - тем что может стать постоянным сотрудничеством.
Вы научитесь работать с нашим API, мы будем давать заказы.
Данный проект будут короткими, но от этого не менее интересными.
WP API :: но похоже что вешать все на WP не самая лучшая идея, тем не менее не отметаем, т.к. текущая задача относительно срочная.
https://developer.wordpress.org/rest-api/
Наше API - все спецификации согласно стандартам JSON API v.1
Предоставим по ходу начала сотрудничества.
Тем кто дочитал. В проект также ищем скилового co-owner'a на frontend и backend (прокачанный коммерческими проектами рубист желающий выйти в самостоятельное плавание с нашим проектом - прошли стадию сид, начаты продажи продукта).
Пишите, отвечу
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