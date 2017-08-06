Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в бд

1. Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в структурированную бд ( сейчас это хранится в свободном формате)

2. Нужно сделать простой конфигуратор создания простеньких сайтов. указываем бд которую подключать, указываем стандартные поля которые нужно забирать из бд, указываем тексты для категорий, указываем мета теги. Нажимаем "Создать" и у нас в результате появляется простенький сайт и список из урлов который были созданы (карта сайта)