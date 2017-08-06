Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в бд

Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в структурированную бд ( сейчас это хранится в свободном формате)

2. Нужно сделать простой конфигуратор создания простеньких сайтов. указываем бд которую подключать, указываем стандартные поля которые нужно забирать из бд, указываем тексты для категорий, указываем мета теги. Нажимаем "Создать" и у нас в результате появляется простенький сайт и список из урлов который были созданы (карта сайта)

7 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
petneskin
Юрий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
5 дней
Отлично сработались
Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Онлайн-конструктор блюда на сайт

    Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий: 1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д 2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши 3. Воки - нужна возможность выбора гарнира Срок ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать чекер на валидность номеров к Facebook Messenger.

    Написать чекер на валидность номеров к Facebook Messenger. После установки приложения, программа сама очень быстро чекает номера из телефонной книги. Но происходит это внутри программы, а результирующий список к сожалению в виде имён (нужен список ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно спарсить емейлы с каталога сайтов

    Есть общий каталог с адресами сайтов, когда переходишь на каждый сайт, на этой странице есть форма отправки заявки на сайт. Мне нужно собрать адреса всех этих сайтов. Адресов более 5000. Пишите, кто может сделать и ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Распределение выбранных постов в Datalife

    Нужен небольшой модуль или стандалоне скрипт который выберет все неактивные посты в админке DLE (11.3) и раскидает их по случайным датам активации по заданному правилу на сколько дней вперед. К примеру у нас есть 200 неактивных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделать систему тестирования

    Здравствуйте. Есть сайт на DLE, на котором реализовано несколько модулей для организации на нем системы тестирования. Что имеем:  - DLE 11.2 - реализацию всех модулей Что необходимо: - исправить существующие баги; - дописать необходимый нам функционал; Кто необходим: - опытный php программист; - знание HTML5 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • JavaScript программист со знанием Angular

    Strong JavaScript, and knowledge of frameworks. Работа с Angular и React - предпочтительны.  [b]Обязанности:[/b] Кандидат должен :Хотеть и быть способным к быстрому обучению новым технологиям и языкам[list][*]Иметь достаточный уровень английского языка для чтения и написания технического текста;[*]Иметь ...

    JavascriptAngular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить поиск на сайте на Joomla

    $30

    Требуетесь настроить формы простого и расширенного поиска, а также результатов выдачи в рамках имеющегося дизайна сайта. Работа с CSS + PHP В результатах поиска для каждого документа должна быть указана рубрика и дата обновления. Поиск должен осуществляться ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен парсер файлов с сайта (скачать, разложить по папкам)

    Добрый день Задача следующая: есть сайт, на нем файлы, доступные по ссылке вида https://site.ru/files/123456 Когда вводишь такой адрес, файл начинает скачиваться. Файлов много, разных, объем от 100кб до 50мб Нужно сделать парсер, который будет выкачивать заданный диапазон файлов, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад