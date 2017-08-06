Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий: 1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д 2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши 3. Воки - нужна возможность выбора гарнира Срок ...
Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в бд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно спарсить с моего сайта 5.000.000 страниц и упаковать в структурированную бд ( сейчас это хранится в свободном формате)
2. Нужно сделать простой конфигуратор создания простеньких сайтов. указываем бд которую подключать, указываем стандартные поля которые нужно забирать из бд, указываем тексты для категорий, указываем мета теги. Нажимаем "Создать" и у нас в результате появляется простенький сайт и список из урлов который были созданы (карта сайта)
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