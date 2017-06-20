Онлайн-конструктор блюда на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий:

1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д

2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши

3. Воки - нужна возможность выбора гарнира

Срок 1 день.

Сайт zolotoygvozd.ru. Сделан на Wordpress, использован WooCommerce. На картинке макет.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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