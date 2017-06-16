JavaScript программист со знанием Angular

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Strong JavaScript, and knowledge of frameworks. Работа с Angular и React - предпочтительны. 

Обязанности: Кандидат должен :Хотеть и быть способным к быстрому обучению новым технологиям и языкам

  • Иметь достаточный уровень английского языка для чтения и написания технического текста;
  • Иметь в наличии скоростной и бесперебойный интернет и Скайп с камерой;
  • Ответственно относиться к поставленным задачам, иметь терпение и умение работать самостоятельно;
  • Отличаться энтузиазмом, честностью, порядочностью, трудолюбием, и ответственным отношением к работе.
Условия работы: Удаленная работа. Мы предлагаем:
  • индексированную зарплату;
  • возможность учиться на современных компьютерных технологиях;
JavascriptAngular
7 лет назад
pslavak
58 летСША
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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