Верстка и программирование сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Добрый день. 

Требуется верстка и программирование сайта на Битрикс (Малый бизнес) 

Макеты страниц по ссылке https://yadi.sk/d/KUaVrfac3KC99w; верстка требуется респонсивная от 1920 px до 1170 px). 

Карта сайт по ссылке yadi.sk/i/xCroEBAR3Bnv6Y

ТЗ во вложении - будет незначительное дополнение касательно навигации в основном меню. 

Прошу дать ориентировочные цены на верстку и программирование либо просто программирование.

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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