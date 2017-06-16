Верстка и программирование сайта на Битрикс

Сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffk-ramps.ru&cc_key=]fk-ramps.ru[/url] на вордпрессе Необходимо знание wordpress, html, css (scss, gulp), php Сейчас по сайту есть правки, что то не работает, где то не заполнен контентом - недоделан, часть ошибок нам устранят в понедельник, но там устранять и устранять, особенно что ...