Также нужно обновить 4 сайта до последней версии Joomla и очистить от вирусов. и на одном сайте провести работы по аудиту файлу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется верстка и программирование сайта на Битрикс (Малый бизнес)
Макеты страниц по ссылке https://yadi.sk/d/KUaVrfac3KC99w; верстка требуется респонсивная от 1920 px до 1170 px).
Карта сайт по ссылке yadi.sk/i/xCroEBAR3Bnv6Y.
ТЗ во вложении - будет незначительное дополнение касательно навигации в основном меню.
Прошу дать ориентировочные цены на верстку и программирование либо просто программирование.
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