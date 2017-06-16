Разработка виджета под AmoCRM

Распределение сделок внутри AmoCRM: Нужно создать распределитель заявок внутри AmoCRM, чтобы это распределение распространялось на сделки

которые автоматически создались из Facebook и на сделки, которые

автоматически создались при заполнении формы на сайте. Так же нужно

учесть, что в будущем клиент может интегрировать новые сайты и сделки

приходящие с них должны тоже участвовать в распределении.

Дополнительно: Распределитель должен иметь функцию выключения и включения, Чтобы в любой момент можно было воспользоваться стандартным

расперделением AmoCRM.