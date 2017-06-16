Разработка виджета под AmoCRM

Здравствуйте, нужно перенести контент сайта: formata.ru на ModX Перенос страницы входит: Title KeyWords: Description: URL копируется полностью Создание подкатегорий / категорий Перенос текста Перенос картинок (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету) прайсы (искать ничего не нужно если есть на ...
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Распределение сделок внутри AmoCRM: Нужно создать распределитель заявок внутри AmoCRM, чтобы это распределение распространялось на сделки
которые автоматически создались из Facebook и на сделки, которые
автоматически создались при заполнении формы на сайте. Так же нужно
учесть, что в будущем клиент может интегрировать новые сайты и сделки
приходящие с них должны тоже участвовать в распределении.
Дополнительно: Распределитель должен иметь функцию выключения и включения, Чтобы в любой момент можно было воспользоваться стандартным
расперделением AmoCRM.
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