Разработка виджета под AmoCRM

$50
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Распределение сделок внутри AmoCRM: Нужно создать распределитель заявок внутри AmoCRM, чтобы это распределение распространялось на сделки

которые автоматически создались из Facebook и на сделки, которые

автоматически создались при заполнении формы на сайте. Так же нужно

учесть, что в будущем клиент может  интегрировать новые сайты и сделки

приходящие с них должны тоже участвовать в распределении.  

Дополнительно: Распределитель должен иметь функцию выключения и включения, Чтобы в любой момент можно было воспользоваться стандартным

расперделением AmoCRM.

7 лет назад
biztarget
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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