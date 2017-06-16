Добавить вторую область site-branding с возможностью задавать страницу редиректа. Тема Verge
Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.
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Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.
На вход приходит массив чисел (10-15 чисел), рулетка анимированно вращается по клику, на выходе должно выпасть то число, которое первое в массиве
Cайт - https://csgorobot.com
С компаниями не работаем.
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