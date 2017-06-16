Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.

На вход приходит массив чисел (10-15 чисел), рулетка анимированно вращается по клику, на выходе должно выпасть то число, которое первое в массиве

Cайт - https://csgorobot.com

http://joxi.ru/gmvzGgWUxqKZPm

С компаниями не работаем.

CSS
7 лет назад
sashamix
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад