Внести изменения в шаблон wordpress (verge)

Необходимо разработать для сайта калькулятор лестниц. Калькулятор должен уметь отрисовывать лестницы и рассчитывать и выводить некоторые заданные параметры по ним непосредственно в браузере. Более подробное описание смотри в Техническом задании.https://docs.google.com/document/d/1LJ3o-Ic3jVe6cjnv_Vu-BdVXj-TZUvc9an-Oh1ycU9E/edit#
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Добавить вторую область site-branding с возможностью задавать страницу редиректа. Тема Verge
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