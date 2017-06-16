Добрый день. Требуется провести технический аудит сайта. Указать на минусы в работе, предложить план оптимизации как cms так и сервера. И в последствии их устранить. В общем сделать так, что бы сайт НОРМАЛЬНО работал, без сбоев, зависаний и ...
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ТРЕБУЕТСЯ СКРИПТ К Adobe Illustrator ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТИН ПО НОМЕРАМ.
1. Переводим растровое изображение в векторное (трассировка). Максимальное количество цветов – 50.
2. На выходе получаем n-ное количество разноцветных областей разного размера.
3. Применяем скрипт, который расставляет цифры, соответствующие областям с разными цветами (напр. 1 – зеленый, 2- синий и т.п.). Получается сколько цветов – столько и номеров.
4. В скрипте указан размер шрифта, оптимальный для печати – Arial, размер – 8.
5. При трассировке получается много областей меньше размера шрифта, они остаются без номера.
6. Вариант решения задачи: Как вариант подгон шрифта под область. Или области меньше шрифта 5 Arial, следует объединить с соседними областями. Начиная со шрифта Arial 5 по Arial 7 выводим цыфру стрелкой на соседний участок, что больше 7 шрифта, а именно Arial 8 – . нет.
Цена договорнаяю Возможно, примерный скрипт есть написан? Подобный скрипт есть называется copytomultipleobject , но работает плохо.
С ув. Виктория
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