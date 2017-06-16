ТРЕБУЕТСЯ СКРИПТ К Adobe Illustrator ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТИН ПО НОМЕРАМ.

1. Переводим растровое изображение в векторное (трассировка). Максимальное количество цветов – 50.

2. На выходе получаем n-ное количество разноцветных областей разного размера.

3. Применяем скрипт, который расставляет цифры, соответствующие областям с разными цветами (напр. 1 – зеленый, 2- синий и т.п.). Получается сколько цветов – столько и номеров.

4. В скрипте указан размер шрифта, оптимальный для печати – Arial, размер – 8.

5. При трассировке получается много областей меньше размера шрифта, они остаются без номера.

6. Вариант решения задачи: Как вариант подгон шрифта под область. Или области меньше шрифта 5 Arial, следует объединить с соседними областями. Начиная со шрифта Arial 5 по Arial 7 выводим цыфру стрелкой на соседний участок, что больше 7 шрифта, а именно Arial 8 – . нет.

Цена договорнаяю Возможно, примерный скрипт есть написан? Подобный скрипт есть называется copytomultipleobject , но работает плохо.

С ув. Виктория