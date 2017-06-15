Доработка функционала для android приложения на cordova

Есть простое приложение для android, работающее на apache cordova (еще неопубликованное в google play), используется Ionic framework (собиралось все в intel xdk), требуется:

1. прикрутить авторизацию в VK и FB (https://github.com/DrMoriarty/cordova-social-vk , есть аналогичный готовый работающий пример для FB, ссылки дам)

2. прикрутить чат (односторонняя связь пользователь-администратор, возможно отправка сообщения на email администратора, возможно это будет отправка сообщения в аккаунт вк, не принципиально, главная задача получить текст и фото от пользователя... интересно "услышать" ваше предложение возможных вариантов...)

От исполнителя - желательно опыт работы с cordova, есть идеи и варианты реализации этих идей, необходим диалог :)

Интересуют цены, сроки и Ваши предложения

Спасибо