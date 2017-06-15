Сервис обратной связи

Здравствуйте. Для сайта нужна версия для слабовидящих. Сам плагин установить не проблема, а помощь нужна в СОЗДАНИИ КНОПКИ для этой версии. В плагинах кнопка своя, стандартная, которая выводится виджетом. А нам нужно, чтобы версия запускалась с помощью ...