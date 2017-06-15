Сервис обратной связи

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Разработка и привязка ПО модуля "Кабинет" для сайта. Прием, передача SMS сообщений (Сим-банк), с последующей систематизацией дынных в "Кабинете". При необходимости - есть визуальное "Демо" работающего на другом сайте "Кабинета".
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