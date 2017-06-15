Разработка Сайта под оптовый заказ одежды

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

На выходе нужнен интернет магазин по опту быстро работающий с 50000-200000 товаров

Как видим:

Есть верстка сайта 

Нужно: 

Натянуть на CMC или Framework (Предлагайте варианты)

Реализовать подгрузку новых товаров, актуальность наличия моделей по каждому размерному ряду из 1С(или Exel)

Оформление товара на сайте(пример интерфейса по ссылке) и интерграция с 1С

https://yadi.sk/i/m5h3iDjX3K9ETf

Личный кабинет

 - видеть проведенные заказы 

 - иметь возможность корректировать цены индивидуально под клиента 

Пишите сколько денег

На все вопросы по делу отвечу

7 лет назад
ledpanel
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Wordpress

    $90

    http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&amp;tab=desktop не менее 90 на оба устройства

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать JS

    Здравствуйте. Требуется доработать jquery скрипт. https://github.com/Chaptykov/mindmap Скрипт является mindmap. Нужно сделать что-бы при нажатие правой кнопки мышки на node, можно было 1) Удалить его (и все его ветки) 2) Добавить child element. 3) Изменить цвет фона node. (три варианты, красный, жёлтый, зелёный) Также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен программист для написания плагина на Joomla

    Задача:  Создание интеграционного решения с интернет-магазином и сервисом UDS Game.  1. Разработать дополнение (плагин) для cms Joomla которая обеспечивает интеграцию функционала плагина JoomShopping с системой лояльности UDS Game по рекомендациям изложенным в приложении .pdf (ссылка на приложение ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать шаблон на WordPress

    Разворачиваем сайт для агенства недвижимости на шаблоне WordPress. На сайте будут собраны объекты на продажу, поэтому важно настроить поиск по объектам. Шаблон - http://homevillas.chimpgroup.com/ Сейчас есть следующие задачи: 1) Доработать поиск на главной странице, чтобы при переключении между ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вирус на VPS

    $35

    Здравствуйте. Есть Виртуальный выделенный сервер, VPS, VDS, на нем висят сайты, в основном на старых CMS. Сидит там какая-то дрянь, которая "ложит" всё каждые 3 дня. Надо почистить и как-то обезопасить сервер.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис опросов.

    Требуется совместить https://www.limesurvey.org/stable-release с отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет - выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад