Доработать шаблон на WordPress

Разворачиваем сайт для агенства недвижимости на шаблоне WordPress. На сайте будут собраны объекты на продажу, поэтому важно настроить поиск по объектам.

Шаблон - http://homevillas.chimpgroup.com/

Сейчас есть следующие задачи:

1) Доработать поиск на главной странице, чтобы при переключении между вкладками на поиске менялись фильтры для разных категорий: новостройки, вторичная недвижимость, коммерческая и машиноместа. Сейчас есть строка поиска с 2мя вкладками: быстрые фильтры и расширенный список, это нам не подходит.

2) Внедрить ЧПУ фильтры.

Более детальная информация при общении. В ответах просьба указывать контакты для связи. Оплата обсуждается. Только безопасная сделка или постоплата. В перспективе есть еще задачи по доработке сайтов на WordPress и OpenCart.