Мобильная версия сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок130 просмотров
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Добрый день, Уважаемый Фрилансер. Для сайта pereezd-neva.ru необходимо сделать мобильную версию сайта! Ждем Ваших предложений!

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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