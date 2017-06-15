Сделать интерактивные планировки на сайте жилого комплекса

Есть 3 здания по 3 этажа. Внутри здания все этажи одинаковые, на каждом этаже 3-5 квартир.

Нужно: на изображении зданий (jpg) обвести каждый этаж (подсветить) и сделать кликабельным (map, area). При клике по этажу на месте внешнего вида здания появляется план этажа. На этаже также каждая квартира обведена, подсвечена и кликабельна. При клике по квартире сбоку появляется "карточка квартиры":

- отдельно план квартиры (кликабелен для увеличения, fancybox),

- маленькая табличка с площадями помещений,

- маленькая галерейка (3-4 фото) из микро-миниатюр с визуализациями квартиры. Они кликабельны (fancybox).

Предусмотреть возможность в админке пометить квартиры проданными: наводим курсор на квартиру в поэтажном плане, она подсвечивается и появляется всплывающая подсказка (title) "продано".

Еще раз подчеркну, что этажи внутри здания все одинаковые, т е обводить квартиры и расписывать все данные по ним придется по одному этажу на каждое здание, однако пометка "продано" ставится именно на номер квартиры, на каждом этаже они разные.

CMS MODx Evo.