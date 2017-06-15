Доработки по Opencart

В магазин на Opencart экспортируются продукты с ценами в русских рублях. На сайте где-то стоит код, который преобразовывает всё в белорусские

рубли. Нужно сделать так, чтобы на сайте были цены в евро и курс был из

рублей в евро.

Так же показать мне, как на странице меняются контакты.