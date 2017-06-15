Ищу программита на WordPress

Доброго дня! Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://drive.google.com/drive/folders/0B8UyWCK3RJKNOW1QVlRwQ3hOOEU?usp=sharing Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу (нужно будет прочитать ТЗ сайта, чтобы понимать что должно быть в итоге) Бюджет: 5 ...