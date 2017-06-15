Создание модуля "Загрузчик файлов" (PHP+JS)

Необходимо создать модуль, выполняющий функции загрузки файлов (с мультивыбором) на удалённый сервер (по отношению к тому, откуда запускается сам модуль).

Задачи модуля:

* выбор нескольких файлов за раз (мультивыбор);

* загрузка на удалённый сервер (непосредственная, либо в два этапа: на сервер со скриптом, а затем – на удалённый);

* формирования уникального адреса для каждого загруженного файла (не прямого);

* возможность установить ограничения на загружаемые файлы (на размер файла, его расширение);

* отображение размера файла, имени и расширения перед загрузкой (на странице со списком выбранных файлов);

* определение доступного пространства, и ограничение размера загружаемых файлов с учётом доступного места;

* возможность удалить лишние файлы после выбора, либо отменить его загрузку.

Состав модуля:

* скрипт JS (при необходимости, с JQuery), выполняющий ряд функций на стороне клиента

* файл php, обрабатывающий запрос вывода основной страницы модуля

* файл php, обрабатывающий запросы загрузки файлов

* файл php, обрабатывающий запросы на скачивание файлов

* файл json (либо другой вариант) со списком загруженных файлов, реальным адресом расположения файла (на удалённом сервере) и текущим уникальным адресом (заданным во время загрузки файла)

Разбиение функций на несколько php-файлов не принципиально, можно всё в один.

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Подробности в файле.

Ваши сроки и стоимость, рассмотрю все варианты.