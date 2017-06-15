Создание модуля "Загрузчик файлов" (PHP+JS)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать модуль, выполняющий функции загрузки файлов (с мультивыбором) на удалённый сервер (по отношению к тому, откуда запускается сам модуль).  

Задачи модуля: 

* выбор нескольких файлов за раз (мультивыбор); 

* загрузка на удалённый сервер (непосредственная, либо в два этапа: на сервер со скриптом, а затем – на удалённый);  

* формирования уникального адреса для каждого загруженного файла (не прямого);  

* возможность установить ограничения на загружаемые файлы (на размер файла, его расширение);  

* отображение размера файла, имени и расширения перед загрузкой (на странице со списком выбранных файлов);  

* определение доступного пространства, и ограничение размера загружаемых файлов с учётом доступного места;  

* возможность удалить лишние файлы после выбора, либо отменить его загрузку.  

Состав модуля:  

* скрипт JS (при необходимости, с JQuery), выполняющий ряд функций на стороне клиента 

* файл php, обрабатывающий запрос вывода основной страницы модуля 

* файл php, обрабатывающий запросы загрузки файлов 

* файл php, обрабатывающий запросы на скачивание файлов 

* файл json (либо другой вариант) со списком загруженных файлов, реальным адресом расположения файла (на удалённом сервере) и текущим уникальным адресом (заданным во время загрузки файла) 

Разбиение функций на несколько php-файлов не принципиально, можно всё в один.  

*** 

Подробности в файле.  

Ваши сроки и стоимость, рассмотрю все варианты.

PHP
7 лет назад
Sasha121989
Александр 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Работа с АПИ ВК

    $100

    Необходимо разработать  концепт сервиса, вытаскивающего плейлисты твоей музыки через апи вк Пример работающего  подобного сервиса [url=http://kissvk.com/]http://kissvk.com/[/url] Сервис должен дать возможность проиграть и скачать музыку твоего плейлиста вк через браузер

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Задача - подключить к опенкарту веб-сервис поставщика по API

    [i]сайт [url=https://detaly.by/]https://detaly.by/[/url]создан на базе CMS OpenCart Version 2.3.0.2 (trs-2.3.0.0)[/i] Вданный момент для интеграции интернет-площадок клиентов Постащик предлагает API-сервисы только для проценки. Они позволяют получить наши ценовые предложения (в ценах клиента) по искомым запчастям (включая аналоги) с остатками и сроком ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка модуля для opencart 2.3

    Нужен модуль масштабирования изображений для товара. При загрузки изображений в товары, если картинки разных размеров, то на сайте они выглядят некрасиво. Нужен модуль который будет работать примерно как установка аватара в вк. То есть загружаешь ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на yii

    Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь [url=https://monoray.ru/products/open-job-cms]https://monoray.ru/products/open-job-cms[/url] . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис управления сообщениями

    Каналы коммуникаций: Чат FB Чат Вк Чат Twitter Whatsapp Viber Telegramm Чат на сайте Skype Google Hangouts   Контент: Сервис, посредством API к каждому мессенджеру собирает текстовые сообщения, файлы и картинки и по собственному API передает их в CRM-систему для обработки операором и возвращает ответ оператора в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта на ReadyScript

    Здравствуйте. Нам необходим специалист для внесения изменений и решении вопросов, связанных с интернет-магазином на движке ReadyScript. На данный момент взяты за основу шаблонный макет сайта. Потребуется в перспективе работы по изменению шаблона.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задание на разработку виджета

    Необходимо разработать Виджет размером 650х600, в зеленой цветовой гамме (дизайна нет). В виджете будет размещена следующая информация: o  Форма ввода адреса (четыре поля: город, улица, дом, квартира); o  Форма ввода Е-mail (одно поле) o  Описание (состав предоставляемых данных, сроки предоставления, стоимость, ссылка ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад