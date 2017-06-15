Доработка сайта на yii

Доброго времени суток, необходимо доработать crm систему. Необходимы знания: php, js, mysql, MVC Вот сам проект который требует доработки: crm.aql.kz root 12345 Список задач: 1. В оферте старый адрес. 2. Когда приходит ответ от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам необходимо какая нибудь подсветка ...