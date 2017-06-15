Доработка сайта на yii

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь https://monoray.ru/products/open-job-cms . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.

7 лет назад
semenow_84
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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