Доработка на Opencart 2 (мобильное меню)

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Доброго времени суток, необходимо доработать мобильное меню на сайте artcard.kz, чтоб при клике на главную категорию мы открывали пункты подменю и не переходили в главную категорию. Меню pc-шной версии же должно остаться без изменений(оно работает по принципу выше).
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