Нужен профи по modx revo – доработка сайта

сам сайт http://new.medved-e.ru/

программист который делал очень круто постарался, но сейчас сильно занят, нужно доработать на таком же уровне и ничего не запороть

сайт (код и стили) оптимизирован под быструю загрузку весь код с комментариями, все по стандартам, работает без глюков, ничего не едет, верстка попиксельная

необходимые доработки

https://docs.google.com/document/d/1QlDQAYtO7zT9IhF2G5jJSIvweiyxl4PUWT3_60y3FaM/edit?usp=sharing

дизайн

https://drive.google.com/drive/folders/0BwpaFDxQrxFddE1BOGZsQzFXX1E

Прошу сначала ознакомится с тз, а после этого пишите цену и срок