Корректировка формы заказа товара bitrix (sale.order.ajax)

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Требование – знание PHP, CMS Bitrix, вёрстки, CSS  

Суть доработки – упростить процедуру заказа товара. Убрать лишние поля в странице заказа, переверстать некоторые блоки, где-то изменить текст.  

Изменения будут произведены для страницы baking-stone.ru/order/sal...  

В ней будет убрано дублирование, вместо 5 полей останется 3, некоторые поменяются местами. Подробнее – в файле.  

Важно – на данной странице (order/sale) пользователь не должен иметь возможности перейти к следующему полю, не заполнив или не выбрав предыдущее. К примеру, в блоке «Доставка» человек должен как выбрать «Ddelivery», так и заполнить поля в плагине (чтобы в поле «Доставка» справа стало не 0) 

Нужно сделать побыстрее.

Оплата поэтапно либо либо в конце

Ajax
7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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