Доработки, верстка, программирование на Drupal 7

Имеется скрипт (готовая CMS) с инструментами анализа сайта [url=http://analiz-saita.com/]http://analiz-saita.com/[/url] Нужно одеть его страницы в собственную вёрстку, что бы на выходе скрипт внешне выглядел примерно вот так: https://nabiullin.com/analiz-saita/ По сути, скрипт состоит из 2х страниц, главная со списком ссылок на ...
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Сайт ineximgroup.ru
1. Исправить немного скрипт: Услуга, правое поле, где синие значки, их вообще 10. Чтобы заполнить правое поле по центральному содержимому и не было пустоты справа, написали скрипт, они повторяются до низу. Теперь, почему-то они в учетной записи показываются нормально, а в обычном просмотре страницы они генерируется больше, чем надо. И получается в центре большое пустое поле.
2. Автоматическое добавление адреса
Поставить автоматическое добавление адреса или ссылку на страницу при копировании материала: Источник http://ineximgroup.ru/ или Подробнее: http://ineximgroup.ru/ или Оригинал: http://ineximgroup.ru/ Правообладатель: (Источник:) http://ineximgroup.ru/. Автоматическое проставление ссылок в структуру скопированного текста и в конце.
3. Доработать форму обратной связи
AJAX-фицировать форму – уведомление об отправке или ошибке надо где-то рядом сделать без перезагрузки страницы, в том числе при загрузке файла и отправки формы в обеих формах обратной связи.
4. О Нас
Надо сделать, чтобы документы были в один ряд сбоку и слайдер тогда несколько больше.
5. Главное Меню сверху для смартфона
Как у 1. почты Gmail для смартфона, 2. почты для андроида или 3. Skype на смартфоне, 4. Viber.
• Спереди новым слоем надвигается справа налево не до конца, одномоментно нижний немного продвигается левее, как у Skype, или стоит на месте, как у Gmail или почты Android. Сверху шапка в этой плашке меню, там логотип, телефон, если уместится почта, и список меню. Ниже значки, если уместятся и технически не сложно: обратный звонок, сообщение, Facebook, VK, Instagram.
• По идее, можно было бы подумать про подменю, то есть стрелки, треугольники справа напротив строчек меню, там, где есть подменю, работает как у https://www.eremont.ru/. Но это не обязательно, можно подумать про это, обсудить.
6. Калькулятор стоимости
7. Форматирование фотографий
Можно ли сделать, чтобы можно было загружать несколько выбранных фотографий сразу, а не по одной в Галерею. Модуль или настройки редактирования. Перемещать их для формирования порядка в момент, когда они отображены как в публикации, крупные превью.
7. Оптимизация загрузки
Оптимизация сайта, проверка скорости загрузки, валидации кода. Доработать до высоких показателей 90-95.
Хорошо бы использовать git.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ:
Стоимость и оплата по договоренности(пишем в личку желаемую сумму ), без предоплаты, банковские карты, электронные платежи.СТУДИИ ,КОМПАНИИ,КОРПОРАЦИИ СРАЗУ НЕТ,работаю только с исполнителем на прямую.кого не устроил один из пунктов услуги не предлагать.
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