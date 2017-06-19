Сделать калькулятор по примеру

Веб-программированиеЗавершен3 заявки190 просмотров
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1. Нужен аналог калькулятора расчета стоимости перевозки. Пример - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/

Необходимо написать алгоритм вычисления с возможностью дальнейшего изменения или корректировки данных и цен+оформить калькулятор в стиле сайта. Сайт на WP.

2. Добавить кнопку аналогичную "Расчитать стоимость". Пример - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/ (красная слева) с выводом упрощенной формы запроса.

7 лет назад
morozzz16
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
__jack
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Гехам отличный исполнитель. Сделал все быстро и четко. Бонусом настроил шрифты. Рекомендую! Буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Рекомендую!
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