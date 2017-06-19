Сделать калькулятор по примеру

Стоит задача перенести интернет-магазин с самописного движка на Opencart. Товаров порядка 1300, без параметров - название, описание, артикул, цена, картинка. [b]Что необходимо будет сделать:[/b] [list=1][*]Перенести на движок Opencart (товары, категории, заказы, пользователи, все мета теги). URL товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужен аналог калькулятора расчета стоимости перевозки. Пример - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/
Необходимо написать алгоритм вычисления с возможностью дальнейшего изменения или корректировки данных и цен+оформить калькулятор в стиле сайта. Сайт на WP.
2. Добавить кнопку аналогичную "Расчитать стоимость". Пример - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/ (красная слева) с выводом упрощенной формы запроса.
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