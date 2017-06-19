Адаптивная/мобильная верстка

Веб-программированиеЗавершен5 заявок233 просмотра
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Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно).  Типовый сайт для примера http://vulcanclub.net

Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней.  Смогу выслать в личку пример мобильной версии такого же сайта в других цветах (можно сделать такой же дизайн, но код должен быть оригинальный). Также есть исходники в psd. 

Предложите Ваши цены  и сроки, пожалуйста. Буду выбирать по цене и опыту исполнителя (либо примеру работы с адаптивкой). Спасибо

7 лет назад
contentbot
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SteFF2015
Иван 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$25
3 дня
Отличный исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Адекватный и отзывчивый заказчик