К сожалению, Иван отказался от задания спустя два дня после того, как он был утвержден исполнителем. Аргументировал свой отказ тем, что у компании, в которой он работает, нет лицензии на DLE, поэтому возможна только верстка. Согласилась на этот вариант. Но спустя еще один день выяснилось, что "менеджер запретил" выполнять это задание. Время потеряно. :(