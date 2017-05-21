SteFF2015

Иван SteFF2015

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и доработка сайтов любой сложности

Отзывы заказчиков

Protoxerus
Татьяна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
6 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
DLE
К сожалению, Иван отказался от задания спустя два дня после того, как он был утвержден исполнителем. Аргументировал свой отказ тем, что у компании, в которой он работает, нет лицензии на DLE, поэтому возможна только верстка. Согласилась на этот вариант. Но спустя еще один день выяснилось, что "менеджер запретил" выполнять это задание. Время потеряно. :(
contentbot
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная/мобильная верстка
Отличный исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Адекватный и отзывчивый заказчик
Ответный отзыв
leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Тестирование сайта
хорошая работа
Адекватный и порядочный заказчик
Ответный отзыв
ENTIX
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
8 баллов
8 лет назад
Повышение эффективности работы сайта
Проблема вирішена в обговорений термін
Адекватный и отзывчивый заказчик. Оплата в срок и без проблем. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Мобильная версия на ucoz
работа выполнена в срок
Коммуникабельный и адекватный заказчик
Ответный отзыв