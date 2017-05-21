Отзывы заказчиков
$80
6 баллов
8 лет назад
DLE
К сожалению, Иван отказался от задания спустя два дня после того, как он был утвержден исполнителем. Аргументировал свой отказ тем, что у компании, в которой он работает, нет лицензии на DLE, поэтому возможна только верстка. Согласилась на этот вариант. Но спустя еще один день выяснилось, что "менеджер запретил" выполнять это задание. Время потеряно. :(
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный и отзывчивый заказчик
$20
10 баллов
8 лет назад
хорошая работа
Ответный отзыв
Адекватный и порядочный заказчик
$15
8 баллов
8 лет назад
Проблема вирішена в обговорений термін
Ответный отзыв
Адекватный и отзывчивый заказчик. Оплата в срок и без проблем. Приятно было поработать.
$35
10 баллов
8 лет назад
работа выполнена в срок
Ответный отзыв
Коммуникабельный и адекватный заказчик