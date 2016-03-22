leks1107

Короленок Алексей leks1107

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

maxqwerty
Максим 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сео оптимизация сайта
все устроило
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать
Ответный отзыв
igort2010
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Настроить Paladin SEO Manager (3.2.0) в инет-маг на Opencart 1.5.5.1.2
Opencart
Всё сделано как хотелось.
Очень грамотный заказчик, с четко поставленной задачей. Понимает что хочет. Работать одно удовольствие, оплата в срок. Жесточайше рекомендую)
Ответный отзыв
vtravel
Галина 
61 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
7 баллов
9 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Joomla
Работа выполнена в соответствии с ТЗ.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Составить семантическое ядро
Прекрасно выполненная работа быстро лаконично Рекомендую продолжим работу
Очень хороший заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
9 лет назад
СЕО для белорусского финансового сайта
C Алексеем работаем и сейчас. Все устраивает.
Отличный заказчик. Очень рекомендую. Грамотное тз, всегда на связи, вовремя оплатил работу. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
19 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#32