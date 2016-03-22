Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
все устроило
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать
$70
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Всё сделано как хотелось.
Ответный отзыв
Очень грамотный заказчик, с четко поставленной задачей. Понимает что хочет. Работать одно удовольствие, оплата в срок. Жесточайше рекомендую)
$50
7 баллов
9 лет назад
Joomla
Работа выполнена в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
$30
10 баллов
9 лет назад
Прекрасно выполненная работа быстро лаконично Рекомендую продолжим работу
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству
$200
10 баллов
9 лет назад
C Алексеем работаем и сейчас. Все устраивает.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень рекомендую. Грамотное тз, всегда на связи, вовремя оплатил работу. Продолжаем сотрудничество
Поисковые системы (SEO)
19 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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