vtravel

Галина vtravel

 
61 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Joomla
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Наполнить HTML шаблон Landing Page необходимыми данными
HTML
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.
Все выполнил в срок согласно ТЗ.
Ответный отзыв