Необходимо организовать трансляцию актуальных туров на сайте туристического агентства посредством выгрузки предоставляемого туроператором массива данных в формате JSON/XML
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть html-шаблон landing page (длинный). Требуется наполнить его уже имеющейся информацией. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется: - написание уникальных текстов с сео-разметкой для сайта с туристической тематикой (сайт на joomla). - сео-разметка шаблона сайта. Просьба указать стоимость работ и сроки ее выполнения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
Имеется готовый Lending. Необходимо настроить почтовый скрипт, чтобы она отправлялась через smtp.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $8
Есть html-шаблон landing page (короткий). Требуется наполнить его уже имеющейся информацией. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Требуется дизайнер с опытом разработки лендингов (минимальная конверсия 5% от целевого траффика). Продвигать будем продажу следующих туристических направлений: 1. Туры в Прагу (Чехия) 2. Туры в Доминикану ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад