Наполнить HTML шаблон Landing Page необходимыми данными

$8
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок219 просмотров
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Есть html-шаблон landing page (короткий). Требуется наполнить его уже имеющейся информацией.

Исполнителей без портфолио не рассматриваю.

HTML
9 лет назад
vtravel
Галина 
60 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
9 лет назад
$8
1 день
Все выполнил в срок согласно ТЗ.
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.
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