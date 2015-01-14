Наполнение интернет-магазина на joomla

Добавить товары на сайт: Полное описание товара, Картинки товара, Видео товара, Отформатировать текст. Есть сайт донор, с которого нужно брать описание. 10р товар ~370 товаров
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Наполнение сайта в excel файле на платформе joomla.
Кто реально разбирается и может это сделать?
Сейчас нужно заполнить 10 страниц разных сайтов.
Оплата 100 рублей страница
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