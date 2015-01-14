Наполнение сайта. Рерайтинг/копирайтинг.

Размещение объявлений на barahla.net. Около 150шт. Оплата 300р
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Сайт www.inostudio.ru Корпоративный сайт региональной ИТ-компании.
Что надо:
Грамотные продающие тексты (желательно SEO ориентированный).
Рерайтинг существующих текстов.
Плюсом будет знание в сфере ИТ.
Оплата 10$ за 1000 знаков.
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