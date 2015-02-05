Разместить статью в каталогах

$6
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть статья, нужно зарегистрироваться на сайтах и разместить там эту статью.

Вот список:

http://www.rusarticles.com

http://vasheslovo.com

http://www.mrwolf.ru

http://manufacture-advertisement.ru

http://xlhold.ru

http://textseo.info

http://thearticles.ru

http://www.keytop.ru

http://www.articlesindex.ru

http://oren-sport.ru

9 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Misterro
Татьяна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Наполнение каталога организаций (металлургия)

    $66

    Здравствуйте Нужно заполнить каталог организаций на сайте о металле металлургии (соответственно, и организации нужны связанные с металлом). Всего надо добавить 200 организаций в каталог. Чтобы добавить организацию, надо заполнить форму в админ-панеле на сайте (доступ предоставляю). В ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $100

    тематика сайта - образование нужно наполнять структурированно разные предметы по тегам: лекции, домашки, семинары, тесты Опыт создания курсов необязателен, но будет плюсом. аудитория: школьники, студенты

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление текстов и таблиц на сайте (со знанием html)

    $260

    Объем проекта: 50 страниц Ежедневный объем: 3-4 страницы Предоставляем голый текст и таблицу с ценами, которые нужно оформить через визуальный редактор или исходным html-кодом (заголовки: h1,h2,h3,h4, жирный/наклонный, переносы, классы и id). Особое внимание к таблицам т.к. они сложные ...

    HTML
    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить страницы контексными ссылками по теме

    $10

    Нужно проставить похожие ссылки на страницах сайта DLE, т.е. страницы уже созданы, надо просто брать каждую страницу и на ней ставить 13-15 похожих ссылок в тексте (контесные ссылки) по теме. Вот пример готовой страницы с ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поиск видео и картинок для статей

    $100

    Доброго времени суток, На сайт мед. тематики, необходим человек для поиска видео под статью Для каждой статьи необходимо искать 3-5 видео по тематике статьи. Есть четкая инструкция. Оплата за каждую статью 15р. Поиск видео и картинок для статьи ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разместить и оформить статьи

    Нужен человек для размещения и оформления 40 текстов на сайт (Wordpress). Необходимо размещать текст, искать и вставлять картинки, оформлять абзацы, списки, подписи. Заполнять title-description-keywords. Требования: 1. Минимальный опыт работы с cms wordpress 2. Базовые знания html Оплата 40 руб. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"

    $15

    Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике «Дом и сад». Исполнителю будут предоставлен список запросов для поиска, на которые требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 450 фоток. Обрабатывать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно загрузить 100 фильмов на Moй Мир

    Требуется человек для загрузки 100 фильмов в HD качестве в соцсеть Мой мир. Фильмы брать с популярных пабликов вк Требования: 1. Ответственность 2.Наличие свободного времени и высокоскоростного безлимитного интернета. 3. Наличие и умение пользоваться торрентом.

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен человек для наполнения сайта http://otzyvov.net страницами организаций, всего около 1000 штук. Оплата почасовая, около 100 руб. в час., предпочтительно исполнитель из России.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дополнить раздел видео на портале

    есть портал multipet.ru - в нем заполнены породы собак и кошек необходимо сделать следующие действия - по каждой породе найти 2-3 видео на ютубе сделать скриншот этого видео и добавить в админку( в админке нужно будет добавить ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад