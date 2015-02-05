Разместить статью в каталогах

Здравствуйте Нужно заполнить каталог организаций на сайте о металле металлургии (соответственно, и организации нужны связанные с металлом). Всего надо добавить 200 организаций в каталог. Чтобы добавить организацию, надо заполнить форму в админ-панеле на сайте (доступ предоставляю). В ...