blackice1406

Ильдар blackice1406

 
40 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Уникальные описания для 18 продуктов в карточке товара по 1 000 зн.

    Требуется сделать описание к товарам для Валберис:  Уникальный продающий текст + SEO Формат: -Кричащий заголовок -Представление продукта по SEO -Витамины, состав, полезные свойства и суточная норма потребление, если есть. -Призыв к покупке 18 описаний по 1 000 знаков за каждый: -Имбирь сушеный -Ягоды Годжи -Конфеты ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг компаний в 2 ГИС

    Ищу специалиста. Необходимо выполнить парсинг компаний по городу Казани, собрать e-mail. Обязательным условием является средняя оценка компании ниже 5. Буду рад сотрудничеству с квалифицированным исполнителем.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить рекламную компанию Google Adwords

    Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях (офисы, магазины, склады и др)   Аккаунт создан и цели настроены (предоставим)   Целевая аудитория: от 25 лет Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт   Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань)   -По ключевым ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать бот для Telegram

    Требуется специалист для написания бота (мини-игра): -Возможность покупки юнита  -Реферальная программа  -Подключение платежной системы  Присылайте свои заявки. Надеемся на продуктивное сотрудничество!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подкорректировать Яндекс-Метрику

    $5

    Метрика настроена, что не совсем правильно: 1. Не срабатывает цель, когда посетитель оставляет заявку 2. Нужно проверить правильно ли работают остальные  настроенные цели (просмотр телефона, переход на страницу контакты) Ищу специалиста, который грамотно поможет настроить Цели. Долгосрочное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание услуг для юридического агентства

    Нужно написать обзор о каждой из услуг  -Размер 1 000 знаков -Описание -Межевание земельных участков и постановка на кадастровый учет  -Оформление строений в собственность и постановкой на кадастровый учет  -Изготовление технического Паспорта БТИ и технического плана.  -Изготовление Кадастровых паспортов для объектов ...

    Юридическое сопровождение
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется написать 10 статей: тема (строительные материалы)

    Требуется написать 10 статей: тема (строительные материалы) Минеральная вата, пенопласт, профнастил и т.п.Размер статей: 3 000 знаков. Примерное содержание:-Что это такое и для чего используется-Каких видов бывает-Какими параметрами обладает-Полезный совет какой-нибудь по этой теме Заявки оставлять только здесь. Не ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновить движок на сайте Joomla до последней версии

    Есть сайт, давно не работал с ним, сейчас решил его реанимировать. Стоит версия Joomla! 1.5.15 Stable [ Wojmamni Ama Mamni ] 05-November-2009 04:00 GMT. Нужна помощь в обновлении до последней стабильной версии.

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить цель Метрика

    Хочу настроить цель Яндекс-Метрике (нажатие кнопки регистрация). Цель в Метрике уже создал на событие REGISTR Остается только внести это в код сайта (простая HTML страница). Дело 5 секундное для тех, кто разбирается. Жду предложений!

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать легенду для квеста "Код да Винчи"

    Нужно написать интересную легенду для квеста "Код да Винчи" Кратко: Есть квест в реальности (может были) необходимо разгадать загадки, открыть замки и найти чашу Святого Грааля. Но перед тем, как участники заходят на игру им нужно ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрип для регистрации

    Нужен скрипт для одностраничника для предварительной регистрации. Пример: http://kazan.rrquest.ru/schedule/za-reshetkoy -Регистрации участника данные должны приходить на e-mail -Должны быть возможность отметить занятое время красным квадратом Жду Ваших предложений и примерную стоимость! Надеюсь на продуктивное сотрудничество!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лендинг для сайта

    $100

    Нужно сделать качественный лендинг с хорошим дизайном за короткий срок. Требуется специалист: -Креативный -Хорошим портфолио -Ответственный Лендинг состоит из 10 блоков (шапка, отзывы, описание и т.п.) Есть четкое тех.задание и текст для лендинга, что значительно упростит работу. Оставляйте заявку и ссылку ...

    Тексты для лендинга
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнер для лендинга

    $50

    Требуется талантливый дизайнер для одностраничника (лендинга). Все блоки и текст уже нарисованы на листе А4, нужно теперь это красочно реализовать в дизайне. Оставляйте заявки с портфолио. Просьба в Skype не писать ив сообщения тоже. Просто оставьте заявку,я Вам ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать статью про щетку

    $7

    Требуется написать обзорную статью «про щетку от шерсти» в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу (3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать в Скайп ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разместить статью в каталогах

    $6

    Есть статья, нужно зарегистрироваться на сайтах и разместить там эту статью. Вот список: http://www.rusarticles.com http://vasheslovo.com http://www.mrwolf.ru http://manufacture-advertisement.ru http://xlhold.ru http://textseo.info http://thearticles.ru http://www.keytop.ru http://www.articlesindex.ru http://oren-sport.ru

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статью про щетку для уборки шерсти

    Требуется написать обзорную статью "про щетку от шерсти" в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу ( 3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$130
10 баллов
6 лет назад
Настроить рекламную компанию Google Adwords
Хорошо поработали. Рекомендую.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
alekseevaketh
Катерина 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
7 лет назад
Аватарка для группы Вконтакте
Очень понравилось работать с Ильдаром! Заказчик ответственный и дает интересные задания! Рекомендую!
Отличное качество работы и быстрые сроки. Сделала интересную и стильную аватарку для группы всего за несколько часов. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$130
10 баллов
8 лет назад
Продвижение группы Вконтакте
Отличный заказчик. Рекомендую!
Все классно! Большое спасибо!
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Скрип для регистрации
Все ок
Отличный специалист! Мастер своего дела! Все рекомендую!!
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Написать статью про щетку
Понравилось сотрудничать с Ильдаром. Все прошло гладко и без нестыковок. Мои рекомендации!
Отличный копирайтер! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв