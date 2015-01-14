blackice1406

Требуется сделать описание к товарам для Валберис: Уникальный продающий текст + SEO Формат: -Кричащий заголовок -Представление продукта по SEO -Витамины, состав, полезные свойства и суточная норма потребление, если есть. -Призыв к покупке 18 описаний по 1 000 знаков за каждый: -Имбирь сушеный -Ягоды Годжи -Конфеты ...
Ильдар blackice1406blackice1406
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста. Необходимо выполнить парсинг компаний по городу Казани, собрать e-mail. Обязательным условием является средняя оценка компании ниже 5. Буду рад сотрудничеству с квалифицированным исполнителем.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях (офисы, магазины, склады и др) Аккаунт создан и цели настроены (предоставим) Целевая аудитория: от 25 лет Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань) -По ключевым ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт, требуется настроить 3 цели 1. Переход на страницу КОНТАКТЫ 2. Отправка с формы 3. Просмотр телефонаПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для написания бота (мини-игра): -Возможность покупки юнита -Реферальная программа -Подключение платежной системы Присылайте свои заявки. Надеемся на продуктивное сотрудничество!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Метрика настроена, что не совсем правильно: 1. Не срабатывает цель, когда посетитель оставляет заявку 2. Нужно проверить правильно ли работают остальные настроенные цели (просмотр телефона, переход на страницу контакты) Ищу специалиста, который грамотно поможет настроить Цели. Долгосрочное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
Требуется простая аватарка для группы Вконтакте: Риэлторы Казани Минимальный дизайн для начинающего дизайнера, который хочет хороший отзыв и 100 рублей на телефон.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать обзор о каждой из услуг -Размер 1 000 знаков -Описание -Межевание земельных участков и постановка на кадастровый учет -Оформление строений в собственность и постановкой на кадастровый учет -Изготовление технического Паспорта БТИ и технического плана. -Изготовление Кадастровых паспортов для объектов ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать 10 статей: тема (строительные материалы) Минеральная вата, пенопласт, профнастил и т.п.Размер статей: 3 000 знаков. Примерное содержание:-Что это такое и для чего используется-Каких видов бывает-Какими параметрами обладает-Полезный совет какой-нибудь по этой теме Заявки оставлять только здесь. Не ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, давно не работал с ним, сейчас решил его реанимировать. Стоит версия Joomla! 1.5.15 Stable [ Wojmamni Ama Mamni ] 05-November-2009 04:00 GMT. Нужна помощь в обновлении до последней стабильной версии.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Хочу настроить цель Яндекс-Метрике (нажатие кнопки регистрация). Цель в Метрике уже создал на событие REGISTR Остается только внести это в код сайта (простая HTML страница). Дело 5 секундное для тех, кто разбирается. Жду предложений!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно написать интересную легенду для квеста "Код да Винчи" Кратко: Есть квест в реальности (может были) необходимо разгадать загадки, открыть замки и найти чашу Святого Грааля. Но перед тем, как участники заходят на игру им нужно ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется консультация по продвижению группы Вконтакте. Необходима: -первичная настройка группы -создание постов Предлагайте свои услуги, мы готовы к сотрудничеству.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен скрипт для одностраничника для предварительной регистрации. Пример: http://kazan.rrquest.ru/schedule/za-reshetkoy -Регистрации участника данные должны приходить на e-mail -Должны быть возможность отметить занятое время красным квадратом Жду Ваших предложений и примерную стоимость! Надеюсь на продуктивное сотрудничество!Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно сделать качественный лендинг с хорошим дизайном за короткий срок. Требуется специалист: -Креативный -Хорошим портфолио -Ответственный Лендинг состоит из 10 блоков (шапка, отзывы, описание и т.п.) Есть четкое тех.задание и текст для лендинга, что значительно упростит работу. Оставляйте заявку и ссылку ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется талантливый дизайнер для одностраничника (лендинга). Все блоки и текст уже нарисованы на листе А4, нужно теперь это красочно реализовать в дизайне. Оставляйте заявки с портфолио. Просьба в Skype не писать ив сообщения тоже. Просто оставьте заявку,я Вам ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть статья, которую нужно разместить на сайтах. Я думаю, что это будут каталоги статей. Жду предложений. Возможно долгосрочное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Требуется написать обзорную статью «про щетку от шерсти» в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу (3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать в Скайп ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $6
Есть статья, нужно зарегистрироваться на сайтах и разместить там эту статью. Вот список: http://www.rusarticles.com http://vasheslovo.com http://www.mrwolf.ru http://manufacture-advertisement.ru http://xlhold.ru http://textseo.info http://thearticles.ru http://www.keytop.ru http://www.articlesindex.ru http://oren-sport.ruНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать обзорную статью "про щетку от шерсти" в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу ( 3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад