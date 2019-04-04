Настроить рекламную компанию Google Adwords

Ищу директолога с сертификатами для ведения нескольких проектов (3-7 проектов). При отклике просьба оставлять ссылки на ваши сертификаты. Указывайте стоимость запуска и ведения рекламных кампаний в директ и адвордс. Детали по каждому проекту обсудим по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях
(офисы, магазины, склады и др)
Аккаунт создан и цели настроены (предоставим)
Целевая аудитория: от 25 лет
Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт
Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань)
-По ключевым словам: перепланировка
-Перепланировка (горячие)
-Перепланировка (теплые)
-Перепланировка (холодные)
-КМС: перепланировка
Баннеры для КМС предоставим во всех форматах (сами нарисуемдизайн)
-Ремаркетинг (по тем, кто зашел на сайт, но не достиг цели: звонок,отправка с формы)
Текст для объявлений предлагаем сделать одинаковый для всехпоисковых объявлений (просим текст объявлений согласовывать с нами)
Р.S.
В помощь прилагаем xls c рекламной компании в Директе. (горячая компания, теплая ихолодная)
Холодная компания стоит в Директе по минимальной цене, чтобыне крутилась. (там сделано исключение пересечений фраз)
Интересует:
-Стоимость настройки всех компаний
-Сроки настройки всех компаний
-Стоимость настройки компаний
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