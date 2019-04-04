Настроить рекламную компанию Google Adwords

Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях

(офисы, магазины, склады и др)

Аккаунт создан и цели настроены (предоставим)

Целевая аудитория: от 25 лет

Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт

Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань)

-По ключевым словам: перепланировка

-Перепланировка (горячие)

-Перепланировка (теплые)

-Перепланировка (холодные)

-КМС: перепланировка

Баннеры для КМС предоставим во всех форматах (сами нарисуемдизайн)

-Ремаркетинг (по тем, кто зашел на сайт, но не достиг цели: звонок,отправка с формы)

Текст для объявлений предлагаем сделать одинаковый для всехпоисковых объявлений (просим текст объявлений согласовывать с нами)

Р.S.

В помощь прилагаем xls c рекламной компании в Директе. (горячая компания, теплая ихолодная)

Холодная компания стоит в Директе по минимальной цене, чтобыне крутилась. (там сделано исключение пересечений фраз)

Интересует:

-Стоимость настройки всех компаний

-Сроки настройки всех компаний

-Стоимость настройки компаний