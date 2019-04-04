Настроить рекламную компанию Google Adwords

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Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях

(офисы, магазины, склады и др)

 

Аккаунт создан и цели настроены (предоставим)

 

Целевая аудитория: от 25 лет

Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт

 

Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань)

 

-По ключевым словам: перепланировка

-Перепланировка (горячие)

-Перепланировка (теплые)

-Перепланировка (холодные)

 

-КМС: перепланировка

Баннеры для КМС предоставим во всех форматах (сами нарисуемдизайн)

 

-Ремаркетинг (по тем, кто зашел на сайт, но не достиг цели: звонок,отправка с формы)

 

Текст для объявлений предлагаем сделать одинаковый для всехпоисковых объявлений (просим текст объявлений согласовывать с нами)

 

Р.S.

В помощь прилагаем xls c рекламной компании в Директе. (горячая компания, теплая ихолодная)

Холодная компания стоит в Директе по минимальной цене, чтобыне крутилась. (там сделано исключение пересечений фраз)

 

Интересует:

 

-Стоимость настройки всех компаний

-Сроки настройки всех компаний

-Стоимость настройки компаний

 

6 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
6 лет назад
$130
4 дня
Спасибо за работу!
Хорошо поработали. Рекомендую.