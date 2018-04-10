Оптимизация рекламной компании. Директ

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Нужна оптимизация рекламной компании. Ниша - юр. услуги. Подробности в личку.

6 лет назад
evgenylx
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Svetlana_Leb
Светлана 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
3 дня
Светлана четко и быстро расписала план работ. Оперативно отвечает на все вопросы. Уже видны первые результаты от рекламной компании. Рекомендую данного специалиста!
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